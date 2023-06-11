Обзор официального сайта Клубника казино

Официальный сайт Клубника казино переведен на несколько языков. Главная страница имеет традиционные цвета. С помощью простой навигации можно быстро перемещаться по разделам казино. Навигационное меню Клубника казино состоит из следующих разделов:

Live-казино;

слоты;

TV игры;

быстрые игры;

Бинго.

Также на главной странице Клубника казино доступен раздел с самыми популярными развлечениями. Информационные разделы размещены в нижней части официального сайта. Здесь игроки смогут найти всю необходимую информацию.

Прохождение регистрации в Клубника казино

Полноценно использовать все возможности казино можно только после регистрации. Чтобы начать регистрацию, нужно нажать геймерам на кнопку, которая находится в правом верхнем углу. В регистрационной анкете следует указать следующую информацию:

номер мобильного телефона в международном формате;

пароль;

личную информацию;

выбрать валюту счета.

На этапе регистрации в Клубника казино можно активировать первый бонус. Также геймеры должны подтвердить свое совершеннолетие. Для успешного прохождения процедуры верификации необходимо отправить копии паспорта или иного удостоверения личности в личном кабинете. Администрация проверит документы в течение 72 часов. Однако иногда могут возникать задержки. Также следует учитывать, что администрация Клубника казино через определенный период может потребовать повторного прохождения верификации.

После завершения процедуры регистрации можно совершить в Клубника вход казино. Для авторизации в личном кабинете нужно указать логин и пароль.

Вход в личный кабинет

Геймеры смогут авторизоваться в личном кабинете по номеру мобильного телефона или по электронной почте. В личном кабинете Клубника казино доступны следующие разделы:

Персональная информация. Игроки могут изменить пароль или личную информацию в профиле. Денежные операции. Здесь пользователи могут ознакомиться с платежными системами для пополнения счета и снятия средств. Мои акции. Здесь можно ознакомиться с актуальными акционными предложениями, которые помогут увеличить размер выигрыша. Настройка. Игроки могут самостоятельно изменить коэффициенты или оповещения. Помощь и информация.

Это главные разделы, которые доступны в личном кабинете. Если не удается авторизоваться в Клубника казино, то нужно нажать кнопку «Забыли пароль».

Бонусы

Для поддержания интереса геймеров Клубника казино предлагает интересные акции и бонусы. К самым популярным бонусным предложениям в Клубника казино относят:

Поздравительный бонус за первое пополнение счета. Геймеры смогут получить средства, предназначенные для игры в эмуляторы. Кэшбэк 10% для игроков, играющих в live-режиме. Чтобы получить этот подарок, игрокам нужно связаться со службой поддержки в понедельник. Кэшбэк 20% за игру в выходные дни в Betgames. Администрация учитывает личные средства игроков.

Получить бонусы в Клубника казино могут только зарегистрированные пользователи. Вывести деньги, полученные с помощью бонусов, сразу не получится. Геймерам сначала нужно выполнить условия отыгрыша.

Игровой ассортимент Клубника казино

В каталоге Клубника казино геймеры смогут увидеть большой игровой ассортимент. Компания сотрудничает только с лучшими поставщиками софта. Клубника казино предлагает более 200 развлечений. Геймеры смогут найти развлечение на любой вкус. Для быстрого поиска игровых автоматов можно использовать удобную форму поиска.

В разделе «Популярные» находятся лучшие игровые автоматы. К самым популярным эмуляторам относятся:

Сладкая Бонанза;

Fruit Коктейль;

40 Супер горячий;

Долина богов.

Высокий показатель RTP в этих игровых автоматах порадует большими выплатами. Также казино предлагает своим клиентам большой выбор настольных и карточных развлечений для комфортной игры.

Live-казино

Клубника казино предлагает более 50 игровых автоматов с живыми дилерами. Здесь пользователи смогут играть в рулетку, баккара или блэкджек. Снабжением софта для этого раздела занимаются только лучшие провайдеры, которым удалось завоевать внимание геймеров.

Настольные игры

Раздел с настольными играми в казино предлагает большой выбор интересных решений. В этом разделе пользователи смогут найти:

рулетку;

видео-покер;

Блэк Джек;

и другие классические развлечения.

Каждое направление казино предлагает несколько подвидов. К примеру, геймерам предложено более десяти видов рулетки. Все модели игровых автоматов снабжаются только надежными и известными провайдерами. Все развлечения работают на основе генератора случайных чисел, потому у геймеров появится возможность получить большой выигрыш.

Разработчики игр

Клубника казино сотрудничает с 60 разработчиками игровых автоматов. Известные провайдеры предлагают качественные игровые автоматы с разными функциями и сюжетами. Посетители клуба, чаще всего выбирают эмуляторы от следующих разработчиков: Betsoft, ELK Studios, Yggdrasil, Ezugi и Evolution Gaming.

В процессе разработки игровых автоматов эти поставщики используют инновационные технологии. Бонусные раунды и специальные символы помогут увеличить размер выигрыша.

Режимы игры

В Клубника казино геймеры смогут запускать слоты бесплатно или на реальные деньги. Если планируете играть на деньги, сначала нужно пройти процедуру регистрации. После авторизации в личном кабинете нужно пополнить счет с помощью популярных платежных инструментов.

Бесплатный игровой режим станет лучшим выбором для новичков. Этот режим поддерживают практически все игровые автоматы, доступные в каталоге казино. К преимуществам игры в демонстрационном режиме относятся следующие моменты:

Положительная игра без ограничений. Бесплатные игровые автоматы не имеют никаких финансовых рисков для пользователей. Это действительно удобно для пользователей, которые хотят ознакомиться с техническими характеристиками новых эмуляторов. Запускать игровые автоматы в бесплатном режиме можно без регистрации. Достаточно просто перейти на сайт казино и выбрать интересное развлечение. После этого игрокам нужно нажать кнопку "Demo". Отсутствие надобности пополнять счет. В режиме демонстрации доступны виртуальные монеты. Если закончились виртуальные монеты на счете, нужно просто обновить страницу.

Это основные преимущества, которые имеют игровые автоматы в режиме демонстрации. Профессиональные игроки часто запускают слоты бесплатно, потому что в режиме можно протестировать популярные стратегии.

Пополнение счета и снятие денег

Для проведения денежных транзакций казино предлагает только лицензионные финансовые инструменты. Практически все транзакции в казино производятся мгновенно и без дополнительных комиссий со стороны казино Клубника. Пополнение счета и снятие денег должно производиться в одной валюте. Для пополнения счета можно воспользоваться следующими способами:

Банковские карты Visa и Mastercard. Электронные кошельки Skrill, Neteller, AdvCash, Perfect Money и Криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Litecoin.

Для снятия средств необходимо использовать платежные системы, задействованные для пополнения счета. Продолжительность банковского перевода составляет от 1 до 3 дней. На электронные кошельки деньги выводятся в течение одного рабочего дня. Если возникли проблемы, обратитесь в службу поддержки.

Мобильная версия и приложение для смартфона

Некоторые пользователи планируют запускать слоты со смартфона. Для игры со смартфона можно воспользоваться мобильной версией или удобным приложением. Мобильная версия запускается автоматически после перехода на сайт через смартфон. После активации мобильной версии пользователи смогут увидеть обновленный интерфейс. Все элементы мобильной версии казино автоматически подстраиваются под размер экрана гаджета.

Для перемещения по разделам официального сайта можно воспользоваться удобной навигационной панелью. Она откроется по нажатию на логотип компании. На главной странице игроки смогут ознакомиться со списком популярных игровых автоматов.

Также пользователи могут играть в слоты через мобильное приложение. Приложение можно установить на смартфоны с операционными системами Android или iOS. Найти ссылку для загрузки приложения можно на официальном сайте. Перед установкой Клубника казино нужно перейти в настройки смартфона и разрешить установку из неизвестных источников.

К преимуществам мобильного приложения Клубника казино относятся:

программа автоматически подключается к рабочим зеркалам;

приложение для смартфонов потребляет гораздо меньше мобильного трафика;

наличие аналогичного функционала.

Если уже есть аккаунт Клубника, то повторно проходить регистрацию в мобильном приложении не нужно.

Зеркало рабочее для безопасной игры

Если не удается получить доступ к официальному сайту Клубника казино, то нужно воспользоваться зеркалом. Зеркало – дубликат казино, не отличающийся от официального сайта. Геймеры могут использовать его, когда основной домен недоступен. Проблема с доступом обычно возникает на территории стран, где запрещены азартные развлечения.

Найти зеркало можно на официальном сайте. Если не удается найти ссылку на зеркало, обратитесь в службу поддержки. Сотрудники отправят несколько рабочих зеркал, которые можно добавить в закладки.

Как выиграть онлайн казино

Играть в казино и получать выигрыши могут все участники, следующие правилам выбранного развлечения. В зависимости от того, какой вид азартных игр выбрал игрок, ему может быть предложено, выполнить следующие действия:

Для игровых автоматов. Запускать вращение барабанов до тех пор пока на одной линии для выплат не будет собрана призовая комбинация из одинаковых символов. Для настольных игр. Правила игры зависят от выбранной разработки. Чаще всего клиенты выбирают для проведения досуга классическую или современную вариацию рулетки, в которой необходимо предусмотреть, где будет остановлен шарик, запущенный крупье. Для карточных игр. Чтобы одержать победу, клиентам необходимо собрать призовую комбинацию карт, указанную правилами. Если игрок выполнил все правила заведения, и ему удалось, выигрыш будет начислен на баланс участника, а в дальнейшем эти средства можно вывести в любое время на собственные реквизиты. Скорость вывода выигрышей всегда зависит от выбранной суммы, статуса клиента в программе лояльности и метода перевода.

Важно помнить, что все игровые автоматы, представленные в онлайн-казино, функционируют на генераторе случайных чисел, в работу которого никто не может вмешиваться. Именно поэтому важно осторожничать при использовании различных тактик и стратегий и ни в коем случае не тратить средства на платные стратегии из неизвестных источников.

Невозможно предусмотреть результаты конкретного вращения барабана или выпадения комбинации карт. Именно такая беспристрастность и невмешательство в работу софта обеспечивает игрокам доступ к честной и стабильной игре.

Служба поддержки

Официальный сайт Клубника считается удобным в использовании, но иногда у геймеров возникают проблемы в процессе игры. Сотрудники казино предлагают идеальный сервис. Также нужно учитывать, что игровой оператор имеет обширный раздел FAQ, где опубликованы ответы на популярные вопросы. Если не удалось найти ответы в этом разделе, обратитесь в службу поддержки. Для связи с сотрудниками казино можно воспользоваться следующими способами:

онлайн-чат;

электронная почта;

мобильный телефон.

Можно также отправить запрос в WhatsApp или Telegram. Служба поддержки работает круглосуточно, потому быстро решает проблемы геймеров.

Вопросы и ответы

Игроки, из каких стран могут зарегистрироваться в Клубника казино?

Регистрация на официальном сайте доступна геймерам из стран СНГ. Азартный клуб работает в соответствии с лицензией, подтверждающей высокое качество услуг.

Что следует учитывать при выводе средств в казино?

Вывод средств доступен геймерам, успешно прошедшим процедуру верификации. Для снятия денег разрешается использовать систему, задействованную для пополнения счета. Если профиль игрока заполнен не полностью, то транзакция не пройдет.

Можно ли использовать промокоды?

Администрация предлагает геймерам использовать промокоды. С помощью уникальных кодов можно получить разные подарки. Сотрудники казино посылают промокоды на электронную почту активным пользователям.

Считается ли Клубника казино лицензированным оператором?

Игровой зал работает в соответствии с лицензией. Компания получила лицензию от Curacao. Ознакомиться с этой информацией можно в нижней части официального сайта.

Можно ли играть бесплатно?

Все развлечения, доступные в каталоге Клубника казино поддерживают демонстрационный режим. Бесплатная игра поможет пользователям ознакомиться с техническими характеристиками игровых автоматов. В процессе игры в демонстрационном режиме пользователи могут протестировать разные стратегии.